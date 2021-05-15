Губернатор Липецкой области попросит Совфед рассмотреть вопрос о допответственности сенатора от региона после ДТП

Губернатор Липецкой области намерен просить Совет Федерации рассмотреть вопрос о дополнительной ответственности сенатора от региона Олега Королёва после ДТП.

Игорь Артамонов написал на своей странице в социальной сети Инстаграм, что правила дорожного движения и российские законы едины для всех, поэтому все материалы проверок в отношении Королева будут переданы верхней палате парламента. Артамонов также отметил, что в известность о случившемся поставлены областная и Генеральная прокуратура.

ДТП с участием сенатора от региона Олега Королева произошло двумя днями ранее. В социальных сетях появилось видео, на котором автомобиль «Лексус», принадлежащий чиновнику, неровно едет по проезжей части, его все время тянет влево, а колеса машины спущены. Также сообщалось, что Королев пересекал сплошную линию, сбил несколько светофоров и наехал на отбойник. Когда же его остановили сотрудники ДПС, чиновник отказался от медосвидетельствования и уснул в салоне авто.

Сам сенатор подтвердил, что в машине находился он. Однако версию о нетрезвом состоянии отверг, объяснив произошедшее сердечным приступом.

Партия «Единая Россия», членом которой является Королев, приостановила его членство по собственному желанию до окончания разбирательства.