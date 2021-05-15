Китайский космический аппарат Тньвэнь-1 совершил успешную посадку на поверхности Марса.

Уникальность произошедшего состоит в том, что зонд несет на борту сразу три компонента. Собственно марсоход Чжужун-1, что значит «Бог огня», посадочную платформу и орбитальный модуль. Система вышла на орбиту Красной планеты 2 месяца назад и все это время ученые выбирали оптимальную точку финиша, которая была найдена в южной части равнины Утопия. После трех часов, прошедших с момента о отделения от модуля, платформа вошла в атмосферу и спустя 9 минут совершила мягкую посадку, которая до этого удавалась только советским и американским аппаратам. Предполагается, что Чжужун-1 проработает на поверхности планеты три месяца, но срок может быть продлен. Среди задач – поиски воды и признаков жизни, фото и видеосъемка, отбор образцов. Модуль останется на орбите и будет координировать происходящее на последующих этапах программы.

Первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на поверхности Красной планеты, стал российский Марс-3. Это случилось 50 лет назад в декабре 1971 года.