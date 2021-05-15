Все больше стран приостанавливают авиасообщение с Индией из-за коронавируса. За минувшие сутки к ним присоединилась Бразилия, запрет на полеты в и из Индии продлили власти Нидерландов. Некоторые страны – например, Австралия, — временно запрещали даже вывозные рейсы из Индии для собственных граждан. А часть китайских перевозчиков приостановили с этой страной не только пассажирские, но и грузовые перевозки.

В последние недели Индия день за днем показывает максимальное число новых заражений и смертей из всех стран за все время пандемии. Кроме того, сообщается о выявлении сразу нескольких «индийских» штаммов Covid-19, которые могут быть опаснее ранее известных.