Число уклонистов от призыва в России, по данным Следственного комитета, сократилось в три с лишним раза за 10 лет. За тот же период расследованы свыше 10 тысяч уголовных дел, связанных с коррупцией вокруг воинского призыва.

По российским законам, за уклонение от службы без законных оснований грозит уголовная ответственность и наказание до двух лет лишения свободы.