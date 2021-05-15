Пошлину на ввоз сахара в Евразийский экономический союз обнулят с сегодняшнего дня и до конца сентября. Такое решение принято Евразийской экономической комиссией в конце апреля для стабилизации цен на этот продукт внутри союза. При этом для каждой страны-участницы установлены квоты беспошлинного ввоза – для России это не более 350 тысяч тонн. Ранее пошлина составляла 340 долларов за тонну.
2021-05-15T09:31:34+03:00
2021-05-15T09:31:34+03:00
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09:31, 15 мая 2021
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