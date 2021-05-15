Председатель КНР поздравил работников аэрокосмической отрасли с успешной посадкой первого китайского марсохода на Марс

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил работников аэрокосмической отрасли страны с успешной посадкой первого китайского марсохода на Марс. Он отметил, что это соыбтие пришлось на год столетия создания в Китае коммунистической партии.

Китай еще в июле прошлого года запустил с космодрома в провинции Хайнань ракету с автоматической станцией, которая доставила на Красную планету марсоход «Чжужун» (названный в честь китайского бога огня). На Марсе он займется исследованием климата и грунта.