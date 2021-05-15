Прокуратура в Петербурге потребовала запретить рекламу Dolce&Gabbana с целующимися девушками. В ролике, который размещен в «Инстаграмме» итальянского дома моды, ведомство усмотрело пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Октябрьский районный суд Петербурга оставил иск без движения до 7 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
2021-05-15T09:03:56+03:00
2021-05-15T09:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:03, 15 мая 2021
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