Прокуратура в Петербурге потребовала запретить рекламу Dolce&Gabbana с целующимися девушками. В ролике, который размещен в «Инстаграмме» итальянского дома моды, ведомство усмотрело пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Октябрьский районный суд Петербурга оставил иск без движения до 7 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.