Российское издание Vtimes намерено снабжать свои материалы пометкой о статусе иностранного агента. Денег на штрафы жалко, пояснили в редакции. В соответствующий реестр Минюст внес СМИ накануне. Статус иноагента – это клеймо, которое отсылает к шпиономании 30-х годов, считает известный медиаменеджер Демьян Кудрявцев.



Издание Vtimes создали бывшие журналисты газеты «Ведомости», которые покинули ее после смены собственника.