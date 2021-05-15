Лидер Армении обратился за военной помощью к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Никол Пашинян сказал это накануне на заседании парламента.



В среду в Ереване заявили, что военные Азербайджана попытались провести работы по уточнению границы на территории Армении. В Баку ссылаются на подписанное в ноябре мирное соглашение.