Замглавы НАСА поздравил Китай с успешной доставкой марсохода на Марс. Томас Цурбухен в «Твиттере» выразил надежду, что это внесет важный вклад в исследование планеты. Лидер Китая Си Цзиньпин отметил, что успешная посадка автоматической межпланетной станции произошла в год столетия Коммунистической партии страны. Марсоход «Чжужун», названный в честь древнекитайского божества огня, будет исследовать грунт и ионосферу.
2021-05-15T09:01:16+03:00
2021-05-15T09:01:16+03:00
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09:01, 15 мая 2021
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