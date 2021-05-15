Замглавы НАСА поздравил Китай с успешной доставкой марсохода на Марс. Томас Цурбухен в «Твиттере» выразил надежду, что это внесет важный вклад в исследование планеты. Лидер Китая Си Цзиньпин отметил, что успешная посадка автоматической межпланетной станции произошла в год столетия Коммунистической партии страны. Марсоход «Чжужун», названный в честь древнекитайского божества огня, будет исследовать грунт и ионосферу.