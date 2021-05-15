В России сегодня пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Посмотреть выставки можно будет этим вечером и ночью бесплатно или за символическую сумму. В прошлом году акция прошла из-за пандемии только в онлайн-формате. Сейчас запрета на прием посетителей нет. К акции традиционно присоединятся Третьяковская галерея, Исторический музей, Музеи Московского Кремля, Русский музей и Эрмитаж.
2021-05-15T08:33:39+03:00
2021-05-15T08:33:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 15 мая 2021
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