Липецкий губернатор попросит Совет Федерации рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности сенатора от региона. Глава области Игорь Артамонов написал об этом в «Инстаграме» и добавил, что правила дорожного движения должны соблюдать все без исключения. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором «Лексус» сенатора и бывшего губернатора Олега Королева на спущенных шинах врезается в дорожный знак. Королев, который был за рулем, отказался от проверки на алкоголь. Он утверждает, что ему стало плохо с сердцем, однако издание Baza пишет, что сенатор был пьян. Полиция ведет проверку.