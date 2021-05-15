Липецкий губернатор попросит Совет Федерации рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности сенатора от региона. Глава области Игорь Артамонов написал об этом в «Инстаграме» и добавил, что правила дорожного движения должны соблюдать все без исключения. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором «Лексус» сенатора и бывшего губернатора Олега Королева на спущенных шинах врезается в дорожный знак. Королев, который был за рулем, отказался от проверки на алкоголь. Он утверждает, что ему стало плохо с сердцем, однако издание Baza пишет, что сенатор был пьян. Полиция ведет проверку.
2021-05-15T08:31:41+03:00
2021-05-15T08:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 15 мая 2021
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