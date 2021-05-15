Сборная России проведет заключительный матч перед чемпионатом мира по хоккею в Латвии

В рамках шведских хоккейных игр наша команда сыграет с чешскими хоккеистами.

Россияне на этом турнире обыграли хозяев со счетом 6:4, а затем уступили финским коллегам 1:4, прервав тем самым рекордную победную серию из 10 встреч на Еврохоккейтуре. На спортивный результат это не повлияло.

Сборная России уже давно обеспечила себе первое место по сумме этапов, однако некоторые вопросы по содержанию появились. Очень неуверенно играют оба вратаря, а тренеры пробовали и Бочарова и Самсонова, есть и очевидные проблемы в обороне.

Отчасти снять вопрос смогут два сильных защитника из НХЛ — Никита Задоров и Иван Проворов, но они приедут несколько позже. Остальным, в матче с чехами предстоит доказывать, что их место в сборной обосновано.

В целом из сегодняшнего состава в команде останутся многие. От участия в чемпионате отказались 14 хоккеистов, выступающих за океаном, так что мы увидим вариант с наибольшим представительством КХЛ. Очертания команды можно увидеть уже сегодня.

Матч между сборными России и Чехии начнется в 16 часов. Трансляция на канале «Матч ТВ».