WhatsApp с сегодняшнего дня введет новое пользовательское соглашение

Тех, кто его не примет, могут ограничить в использование мессенджера.

Ограничения будут вступать в силу постепенно, но начнутся они уже сейчас. Как ожидается, сначала те, кто отказался принять новую политику конфиденциальности, не смогут совершать звонки через приложение, затем им ограничат возможность первыми писать. Если пользователь по-прежнему будет игнорировать требование социальной сети, то в конечном счете аккаунт будет заблокирован.

При этом удалять его администраторы мессенджера не планируют. Как только пользовательское соглашение будет принято, аккаунт снова станет активен.

WhatsApp обновил пользовательское соглашение еще в январе этого года. Тогда многие пользователи решили, что теперь личная информация будет передаваться социальной сети Facebook. Однако, как отмечают эксперты, для большинства изменения политики останутся незамеченными.

Мессенджер WhatsApp считается одной из самых популярных социальных сетей. Количество его активный пользователей в мире превышает два миллиарда человек.