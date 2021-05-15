Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» запускает программу в поддержку массовой вакцинации от коронавируса

«Аэрофлот» обещает начислять 10 тысяч миль в качестве бонуса на счёт пассажиров, которые привились от коронавируса и полетели любым рейсом авиакомпании. Так перевозчик попытается заставить часть россиян ввести себе «Спутник» или другую российскую вакцину.

Бонусы получат первые 10 тысяч клиентов «Аэрофлота». Согласно правилам авиакомпании первую прививку необходимо сделать после начала акции, а спустя несколько недель ещё одну. Для получения бонусных миль нужно до полёта предоставить сертификат о вакцинации российского образца с сайта «Госуслуги» с цифровым кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных.

Это можно сделать через офисы продаж, представительства компании или на сайте перевозчика, отметили в «Аэрофлоте». При покупке билета номер участника акции нужно внести в бронирование. После перелёта мили начислят автоматически. 10 тысяч миль это, к примеру, перелёт из Москвы в Сочи, Екатеринбург или Симферополь.

Программа продлится до конца года. Всего на акцию будет выделено 100 миллионов миль. Бонусы «Аэрофлота» можно потратить на бесплатный билет, повышение класса обслуживания или у партнеров компании.