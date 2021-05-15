Z Архив новостей новости
5 0 6 123
06:09, 15 мая 2021

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» запускает программу в поддержку массовой вакцинации от коронавируса

фото: пресс-служба «Аэрофлота»
фото: пресс-служба «Аэрофлота»

«Аэрофлот» обещает начислять 10 тысяч миль в качестве бонуса на счёт пассажиров, которые привились от коронавируса и полетели любым рейсом авиакомпании. Так перевозчик попытается заставить часть россиян ввести себе «Спутник» или другую российскую вакцину.

Бонусы получат первые 10 тысяч клиентов «Аэрофлота». Согласно правилам авиакомпании первую прививку необходимо сделать после начала акции, а спустя несколько недель ещё одну. Для получения бонусных миль нужно до полёта предоставить сертификат о вакцинации российского образца с сайта «Госуслуги» с цифровым кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных.

Это можно сделать через офисы продаж, представительства компании или на сайте перевозчика, отметили в «Аэрофлоте». При покупке билета номер участника акции нужно внести в бронирование. После перелёта мили начислят автоматически. 10 тысяч миль это, к примеру, перелёт из Москвы в Сочи, Екатеринбург или Симферополь.

Программа продлится до конца года. Всего на акцию будет выделено 100 миллионов миль. Бонусы «Аэрофлота» можно потратить на бесплатный билет, повышение класса обслуживания или у партнеров компании.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Мир, а не война! Мир, а не война! И все равно в разные столетия, в разных странах появлялись люди, которые упорно говорили: давайте жить без войны, давайте сведем войны к минимуму, нет — лучше давайте вообще сделаем так, чтобы войн не было…

5 78 6 15411 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Несколько соображений о палестино-израильском конфликте Есть риск быть необъективными, в чем заключается, например, ошибка тех, кто рассматривает самоопределение Крыма в отрыве от предшествующих событий на Украине…

5 193 6 18977 14.05
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Проверка на простых вопросах Вот зная все это (а это известно и не подвергается сомнению), на чьей стороне должны быть все люди, так сказать, доброй воли?...

5 62 6 6784 14.05
Блоги

+ Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, другие требования специалистов…

5 103 6 12621 11.05
8читать ;смотреть
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как КПСС контролировала историков в Академгородке Затем перешли к недостаткам. Обком отметил, что дирекция института допустила серьезные ошибки: «Имелись нарушения ленинских норм подбора и расстановки кадров…

5 68 6 12707 08.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее…

5 288 6 39309 10.05
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 282 6 40241 09.05
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…

5 170 6 24808 14.05
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В чем причины и что делать, чтобы больше НИКОГДА Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно…

5 85 6 12509 12.05
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 292 6 46990 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, — не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви»...

5 64 6 11152 13.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Жестче надо, жестче Что нужно и можно делать, чтобы не было еще много расстрелов детей?..

5 113 6 20754 11.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Вне зависимости от того, какие ожесточенные споры идут вокруг истории, праздник Победы остается великим событием. Это одно из самых счастливых событий в истории человечества…

5 37 6 7121 09.05
8читать ;смотреть
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Отстегнуть бабки просто по-честному, любя и уважая ветеранов, благодаря которым вы, Владимир Владимирович, появились на свет. И я, благодаря которым появился на свет. Ну, можно было увеличить саму сумму, или это как в Китае, надо ограничивать рождаемость?

5 56 6 11626 09.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Праздник памяти о победе над смертью Ценой смерти и крови страна преодолела кромешный ужас самой страшной войны, которую знало человечество. И что, как не эта Победа, фактически, над смертью и забвением, достойна празднования?..

5 62 6 12794 09.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Россия должна брать пример с Израиля А фальшивость моя в том, что на самом деле, у меня нет вопроса, а есть ответ, — эти люди просто не наши. Они граждане России только формально, а фактически они граждане какой то АнтиРоссии…

5 88 6 18707 14.05

Популярное за неделю

Новости

В подмосковной Электростали третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами Дети кричали «Мы русские, с нами Бог»

5 7 6 1430
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
События типа казанских любопытны тем, что обнажают безмерность идиотизма и порождают оторопь: а что будет с людьми, которые несут дикую чушь, когда это закончится? Как им переобуваться, как им оправдываться?..

5 33 6 90284 12.05
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3452032
«Процессы США»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3991 09.05
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

Анализ боеспособности стрелка Ильназа Галявиева Все это демонстрирует отточенный навык владения данным типом оружия. Как и в случае с «керченским стрелком», он должен был оказаться прекрасно подготовленным и невероятно опытным, что не находит подтверждения…

5 127 6 228683 12.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

Опять струсили психиатры Стоит добавить «немножко духовности», сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой — и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю…

5 125 6 210987 11.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9113561
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4906357

Сегодня в эфире