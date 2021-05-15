Президент Венесуэлы назвал в качестве условия переговоров с оппозицией возврат государственных активов за рубежом

Николас Мадуро отметил, что Каракас хочет вернуть контроль над компанией Сitgo — американским подразделением венесуэльской государственной нефтегазовой корпорации PDVSA. Мадуро также потребовал от оппозиции отчитаться о всех средствах, которые, по утверждению президента, получили его политические противники от США на осуществление заговоров, передает ТАСС. Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо предложил начать переговоры между политическими силами страны при участии международного сообщества, чтобы найти выход из кризиса.
2021-05-15T05:23:18+03:00
2021-05-15T05:23:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:23, 15 мая 2021
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