Главный санитарный врач Англии сообщил, что индийский штамм коронавируса заразнее британского

По словам Криса Уитти, индийская разновидность инфекции может стать доминирующей в стране, передает ТАСС. В этой связи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти сократят временной промежуток между двумя прививками с 12 недель до восьми для лиц старше 50 лет, чтобы гарантировать безопасность наиболее уязвимым категориям граждан.
2021-05-15T05:17:34+03:00
2021-05-15T05:17:34+03:00
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05:17, 15 мая 2021
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