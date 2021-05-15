Москвичей оштрафовали за нарушение масочно-перчаточного режима на два миллиарда рублей, пишут «Открытые медиа»

Изданию сообщили в учреждении «Организатор перевозок», что на эту сумму были оштрафованы за год 410 тысяч человек. Штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте столицы составляет 5 тысяч рублей.
2021-05-15T05:16:46+03:00
2021-05-15T05:16:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:16, 15 мая 2021
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