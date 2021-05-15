Глава Евросовета назвал российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации

Шарль Мишель написал в «Твиттере», что попытки разделить ЕС тщетны. Накануне правительство России утвердило перечень недружественных стран. В нем два государства – США и Чехия.
2021-05-15T05:16:15+03:00
2021-05-15T05:16:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:16, 15 мая 2021
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