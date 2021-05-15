Высокий суд Ирландии подтвердил запрет для соцсети Facebook на передачу данных из Евросоюза в США

Компания попыталась обжаловать соответствующее предписание ирландского регулятора. В Ирландии находится европейская штаб-квартира соцсети. Для выполнения требований компании придется, вероятно, создать в ЕС крупные и дорогостоящие серверные центры или на какое-то время перестать обслуживать европейских пользователей, отмечает газета The Wall Street Journal. В июле прошлого года Европейский суд постановил, что компании не должны хранить информацию о резидентах Евросоюза на серверах в США в отсутствие эффективного способа защиты граждан ЕС от возможной слежки со стороны американских властей.
2021-05-15T04:22:32+03:00
2021-05-15T04:22:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:22, 15 мая 2021
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