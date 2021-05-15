В Детском фонде ООН заявили, что из-за атак Израиля в секторе Газа не работает ни одна школа

По его данным, повреждены более 30 учебных заведений, передает РИА Новости. По сведениям ЮНИСЕФ, за четыре дня конфликта погибли 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле. В армии Израиля сообщили, что за эти дни из сектора Газа были выпущены по городам страны более двух тысяч ракет, половина была перехвачена. Израиль наносит удары по пусковым установкам и объектам радикального движения ХАМАС.
2021-05-15T04:13:01+03:00
2021-05-15T04:13:01+03:00
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04:13, 15 мая 2021
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