В Детском фонде ООН заявили, что из-за атак Израиля в секторе Газа не работает ни одна школа

По его данным, повреждены более 30 учебных заведений, передает РИА Новости. По сведениям ЮНИСЕФ, за четыре дня конфликта погибли 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле. В армии Израиля сообщили, что за эти дни из сектора Газа были выпущены по городам страны более двух тысяч ракет, половина была перехвачена. Израиль наносит удары по пусковым установкам и объектам радикального движения ХАМАС.