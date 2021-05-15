Президент США Джо Байден накануне отменил сразу семь указов Дональда Трампа

Среди них распоряжение о защите памятников, которое глава Белого дома подписал на фоне акций движения по защите прав афроамериканцев. Отменен и указ о приостановке въезда в США мигрантов без медицинской страховки.
2021-05-15T04:08:59+03:00
2021-05-15T04:12:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 15 мая 2021
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