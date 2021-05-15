В подмосковной Электростали третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами

Дети кричали «Мы русские, с нами Бог». Видео опубликовано в «Инстаграме» школы №42. Заместитель директора школы Елена Карпачева сказала изданию РБК, что мероприятие было посвящено 9 мая и проводилось совместно с ФСИН. По ее словам, это был не парад, а школьный смотр строя и песни.
2021-05-15T04:08:27+03:00
2021-05-15T04:08:27+03:00
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04:08, 15 мая 2021
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