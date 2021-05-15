Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на Марсе, сообщает агентство «Синьхуа»

На его борту находится марсоход «Чжужун», который займется исследованием грунта, ионосферы и климата. Аппарат, который был запущен в космос в июле прошлого года, сел в южной части равнины Утопия.
2021-05-15T04:07:34+03:00
2021-05-15T04:07:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 15 мая 2021
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