В России сегодня пройдет ежегодная акция «Ночь музеев»

Посмотреть выставки можно будет этим вечером и ночью бесплатно или за символическую сумму. В прошлом году акция прошла из-за пандемии только в онлайн-формате. Сейчас запрета на прием посетителей нет. К акции традиционно присоединятся Третьяковская галерея, Исторический музей, Музеи Московского Кремля, Русский музей и Эрмитаж.

