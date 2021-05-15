На Кипре возбудили первое уголовное дело из-за скандала вокруг так называемых «золотых паспортов»

Как сообщили в юридической службе страны, которая выполняет функции Генпрокуратуры, 37 обвинений выдвинуто против пяти физлиц и четырех компаний. Никаких подробностей и имен чиновники пока не называют. Ранее специальная комиссия пришла к выводу, что в рамках предоставления гражданства Кипра в обмен на инвестиции больше половины паспортов из почти 7 тысяч были выданы с нарушениями.