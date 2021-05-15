На Кипре возбудили первое уголовное дело из-за скандала вокруг так называемых «золотых паспортов»

Как сообщили в юридической службе страны, которая выполняет функции Генпрокуратуры, 37 обвинений выдвинуто против пяти физлиц и четырех компаний. Никаких подробностей и имен чиновники пока не называют. Ранее специальная комиссия пришла к выводу, что в рамках предоставления гражданства Кипра в обмен на инвестиции больше половины паспортов из почти 7 тысяч были выданы с нарушениями.
2021-05-15T03:22:48+03:00
2021-05-15T03:22:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:22, 15 мая 2021
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