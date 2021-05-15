США призвали Азербайджан немедленно отвести войска от границы с Арменией

Об этом сообщили в Госдепартаменте. В среду в Ереване заявили, что военные Азербайджана попытались провести работы по уточнению границы на территории Армении. В Баку ссылаются на подписанное в ноябре мирное соглашение.
2021-05-15T03:22:24+03:00
2021-05-15T03:22:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:22, 15 мая 2021
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