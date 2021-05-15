Мэр Москвы утверждает, что 99% вакцинированных от коронавируса чувствуют себя хорошо и не заражаются повторно

Сергей Собянин добавил, что у него спустя почти год после прививки сохраняется достаточное количество антител для защиты от инфекции, передает ТАСС. Недавно президент Владимир Путин заявил, что прививки получили 21,5 миллион россиян. Затем премьер Михаил Мишустин сказал, что таких около 24-х миллионов. Однако потом вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что это количество использованных доз вакцины. По ее словам, первым компонентом привиты 14 миллионов россиян, двумя – около 10 миллионов.