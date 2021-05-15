Состояние российских долларовых миллиардеров превысило треть ВВП страны, пишет газета Financial Times

Всего за год показатель вырос с 25% до 35%, что оказалось максимальным в мире. Далее в списке Швеция, Индия, США и Франция, передает ТАСС. Все миллиардеры в рейтинге разбиты на три группы: «наследственные» (те, кому богатство перешло от родственников), «хорошие» (те, кто заработал состояние в технологических отраслях) и «плохие» (кто работает в неэкологичных или потенциально коррупционных секторах экономики). Как добавила газета, большинство «плохих» миллиардеров приходятся на Россию, Мексику и Австралию, «хорошие» живут в Тайване, Китае и Южной Корее, а наследственные – в основном во Франции и Германии.
2021-05-15T03:21:14+03:00
2021-05-15T03:22:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:21, 15 мая 2021
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