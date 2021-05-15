Группировка DarkSide, которую США обвиняют в атаке на крупнейший в стране трубопровод, объявила о роспуске

Как пишет газета Wall Street Journal, хакеры объяснили это возрастающим давлением со стороны правоохранительных органов, а также американских властей. Издание отмечает, что в подобных случаях киберпреступники формируют новую группу и возобновляют атаки. По сведениям ФБР, именно группировка DarkSide парализовала на несколько дней трубопровод Colonial Pipeline, что привело к росту цен на бензин. В Белом доме считают, что хакеры совершили атаку с территории России, но не связаны с властями страны.

