Денег на штрафы жалко, пояснили в редакции. В соответствующий реестр Минюст внес СМИ накануне. Издание Vtimes создали бывшие журналисты газеты «Ведомости», которые покинули ее после смены собственника.
Российское издание Vtimes намерено снабжать свои материалы пометкой о статусе иностранного агента
Денег на штрафы жалко, пояснили в редакции. В соответствующий реестр Минюст внес СМИ накануне. Издание Vtimes создали бывшие журналисты газеты «Ведомости», которые покинули ее после смены собственника.