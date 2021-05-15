Суд в США приговорил бывшего спецназовца к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России

Питер Дзибински-Деббинс был арестован в августе прошлого года. По версии следствия, он поддерживал контакты с российской разведкой с 1996 по 2011 год. Адвокат подсудимого Дэвид Беновиц утверждает, что российские агенты угрожали его подзащитному раскрыть сведения о его однополых связях во время службы в армии.

