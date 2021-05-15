Суд в Саранске арестовал сына экс-главы Мордовии Алексея Меркушкина

Бывшего заместителя председателя регионального правительства обвиняют в даче взятки в размере 7 миллионов рублей. Согласно материалам дела, деньги были переданы управляющему республиканским отделением Центробанка, передает ТАСС. Меркушкин был задержан в аэропорту «Шереметьево», откуда собирался вылететь в Минск.
2021-05-15T02:04:45+03:00
2021-05-15T02:04:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 15 мая 2021
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