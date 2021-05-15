По данным Детского фонда ООН, за четыре дня конфликта погибли 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации. В армии Израиля насчитали более двух тысяч ракет, выпущенных по городам страны из палестинского анклава. По словам военных, некоторые из них вскоре после старта врезаются в опоры электропередач, в результате без света в секторе Газа оказались 200 тысяч человек. Израиль наносит ответные удары.
2021-05-15T02:04:23+03:00
2021-05-15T02:04:23+03:00
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02:04, 15 мая 2021
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