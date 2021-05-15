Президент Джо Байден отменил решение Дональда Трампа о приостановке въезда в США мигрантов без медицинской страховки

В Белом доме отметили, что прежнее ограничение не служит продвижению интересов Америки. Распоряжение Трампа действовало с октября 2019 года.
2021-05-15T01:08:29+03:00
2021-05-15T01:08:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 15 мая 2021
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