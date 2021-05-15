На Украине могут появиться кибервойска, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны

Алексей Данилов сказал в эфире телеканала «Украина», что накануне все члены совета единогласно проголосовали за создание подразделений для защиты от хакерских атак. По его словам, в ближайшее время президент Владимир Зеленский может подписать соответствующий указ.
2021-05-15T01:07:58+03:00
2021-05-15T01:07:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 15 мая 2021
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