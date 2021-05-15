«Радио Свобода», которое власти России считают иностранным агентом, сообщает о блокировке своих счетов в Москве

Это связано с исполнительным производством о взыскании штрафа в 5 миллионов рублей. Он был назначен за отсутствие маркировке о статусе иноагента на материалах СМИ, передает «Интерфакс». Общая сумма штрафов в отношении «Радио Свобода» из-за статуса иностранного агента уже составляет 70 миллионов рублей.
2021-05-15T01:07:34+03:00
2021-05-15T01:07:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 15 мая 2021
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