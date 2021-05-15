Армия Израиля объявила, что уничтожила офис главы службы безопасности движения ХАМАС

По последним данным армии, на этой неделе из сектора Газа было выпущено по Израилю более двух тысяч ракет, половина была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Среди израильтян погибли семь мирных жителей и один военный. По сведениям министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа в результате атак Израиля погибли более 120 человек, среди них более 30 детей, 950 ранены, передает РИА Новости.