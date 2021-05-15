Московский Арбитражный суд проверит судью, оставившую в постановлении фразу «НО НЕ УВЕРЕНА»

Речь идет о решении судьи Карины Мороз по иску «Омского машиностроительного конструкторского бюро» к авиационному холдингу «Сухой». Она постановила взыскать с ответчика долг в размере полумиллиона рублей, оставив в конце документа уже упомянутую приписку. Сейчас файл с нестандартной подписью из карточки дела на сайте арбитража уже пропал.
2021-05-15T00:05:27+03:00
2021-05-15T00:05:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 15 мая 2021
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