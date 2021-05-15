Роскомнадзор после сегодняшнего дня примет решение по поводу мер в отношении сервиса микроблогов Twitter

Ранее ведомство обвинило соцсеть в отказе удалять запрещённую, по мнению российской стороны, информацию и пригрозило блокировкой.

В Роскомнадзоре вчера сообщили: администрация Twitter подтвердила, что готова удалять запрещённую информацию. Встреча прошла в четверг. На ней руководство соцсети обещало удалить в приоритетном порядке сообщения с призывами к суициду, пропагандой наркотиков и детской порнографией, а также другие материалы, в том числе экстремистского толка, говорится на сайте ведомства. Там уточнили: после истечения срока, отведённого соцсети, это будет сегодня, начнётся новая проверка. После неё примут решение о продлении мер или принятии новых. Роскомнадзор в конце прошлого месяца объявил, что администрация Twitter удалила или заблокировала 60 процентов запрещённых материалов. По версии регулятора в свободном доступе остаётся более тысячи. Напомню, Роскомнадзор замедляет работу Twitter больше двух месяцев.

Суд в Москве уже оштрафовал Twitter почти на 9 миллионов рублей. Компании грозит новый штраф примерно втрое больше, если она не удалит данные по требованию Роскомнадзора.