Правовое управление Госдумы сочло законопроект о «вынужденной коррупции» противоречащим Конституции

Документ при этом уже был принят в первом чтении.

В первую очередь законопроект, который предусматривает создание перечня случаев, освобождающих от ответственности, нарушает принцип разделения властей, считают думские правоведы. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», эксперты отмечают, что список таких обстоятельств для депутатов и сенаторов будет устанавливать правительство. Впрочем, парламентарии уже пообещал, что в законопроект будут внесены поправки.

Сам документ предусматривает, что главы регионов и муниципалитетов, члены Госдумы и Совета Федерации, судьи, сотрудники прокуратуры, полицейские и ряд других категорий смогут избежать ответственности за коррупцию при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Речь идет об условиях, которые считаются непредотвратимыми и которые нельзя было ожидать и избежать. В законопроекте упоминаются, помимо прочего, стихийные бедствия, пожары, эпидемии, теракты и военные действия. Кроме того, к непреодолимым обстоятельствам хотят отнести и запреты со стороны государства. Решать, было ли коррупционное нарушение или нет, будет специальная комиссия.

Принятие законопроекта о «вынужденной коррупции» в первом чтении вызвало большой резонанс со стороны экспертов, некоторые из которых как поддержали, так и раскритиковали документ.