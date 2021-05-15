Ряд европейских стран с сегодняшнего дня снимают часть коронавирусных ограничений

Наиболее кардинально ситуация меняется в Греции. Там уже с сегодняшнего дня власти планируют отменить все ограничения. При этом пока не понятно, как будет обстоять ситуация с магазинами. До этого дня они работали только по предварительной записи, никаких дополнительных пояснений от премьер-министра страны пока не поступило.

Раньше запланированного срока начинает открываться и Польша. Там работу на открытом воздухе возобновят культурные учреждения. Кроме того, откроются летние террасы кафе и ресторанов.

Чехия в свою очередь открывает свои границы для Венгрии, Германии, Польши, Австрии, Словакии и Словении. Для того, чтобы въехать в страну необходимо предоставить сертификат о прохождении вакцинации. Завершенной не позднее чем за две недели до поездки.

Правительство Италии сообщило, что эпидемиологическая ситуация позволила уже открыть для посещения бассейны.

Власти всех стран отмечают, что ослабить ограничения позволяют темпы распространения коронавируса. В начале июня планируется еще ряд послаблений