Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:02, 15 мая 2021

Ряд европейских стран с сегодняшнего дня снимают часть коронавирусных ограничений

Наиболее кардинально ситуация меняется в Греции. Там уже с сегодняшнего дня власти планируют отменить все ограничения. При этом пока не понятно, как будет обстоять ситуация с магазинами. До этого дня они работали только по предварительной записи, никаких дополнительных пояснений от премьер-министра страны пока не поступило.

Раньше запланированного срока начинает открываться и Польша. Там работу на открытом воздухе возобновят культурные учреждения. Кроме того, откроются летние террасы кафе и ресторанов.

Чехия в свою очередь открывает свои границы для Венгрии, Германии, Польши, Австрии, Словакии и Словении. Для того, чтобы въехать в страну необходимо предоставить сертификат о прохождении вакцинации. Завершенной не позднее чем за две недели до поездки.

Правительство Италии сообщило, что эпидемиологическая ситуация позволила уже открыть для посещения бассейны.

Власти всех стран отмечают, что ослабить ограничения позволяют темпы распространения коронавируса. В начале июня планируется еще ряд послаблений


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Несколько соображений о палестино-израильском конфликте Есть риск быть необъективными, в чем заключается, например, ошибка тех, кто рассматривает самоопределение Крыма в отрыве от предшествующих событий на Украине…

5 191 6 17624 14.05
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Проверка на простых вопросах Вот зная все это (а это известно и не подвергается сомнению), на чьей стороне должны быть все люди, так сказать, доброй воли?...

5 48 6 5168 14.05
Блоги

+ Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, другие требования специалистов…

5 103 6 12528 11.05
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее…

5 288 6 39216 10.05
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…

5 163 6 22712 14.05
Новости

Палестинское движение ХАМАС сообщает о бомбардировке израильского химического завода Удар нанес беспилотник…

5 37 6 5209
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 282 6 40226 09.05
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В чем причины и что делать, чтобы больше НИКОГДА Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно…

5 85 6 12492 12.05
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 292 6 46979 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, — не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви»...

5 64 6 11117 13.05
8читать ;смотреть
Новости

Житель подмосковных Химок бросил телевизор в Вечный огонь Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого по горячим следам…

5 35 6 6149
Блоги

Сергей Марков политолог

Россия должна брать пример с Израиля А фальшивость моя в том, что на самом деле, у меня нет вопроса, а есть ответ, — эти люди просто не наши. Они граждане России только формально, а фактически они граждане какой то АнтиРоссии…

5 78 6 13614 14.05
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как КПСС контролировала историков в Академгородке Затем перешли к недостаткам. Обком отметил, что дирекция института допустила серьезные ошибки: «Имелись нарушения ленинских норм подбора и расстановки кадров…

5 68 6 12658 08.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Жестче надо, жестче Что нужно и можно делать, чтобы не было еще много расстрелов детей?..

5 113 6 20745 11.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Вне зависимости от того, какие ожесточенные споры идут вокруг истории, праздник Победы остается великим событием. Это одно из самых счастливых событий в истории человечества…

5 37 6 7108 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Мир, а не война! Мир, а не война! И все равно в разные столетия, в разных странах появлялись люди, которые упорно говорили: давайте жить без войны, давайте сведем войны к минимуму, нет — лучше давайте вообще сделаем так, чтобы войн не было…

5 78 6 15300 08.05
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

«Открытые медиа»: Массовые увольнения начались в столичном метро По данным интернет-издания, это связано с апрельской акцией в поддержку политика Алексея Навального…

5 29 6 19982
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
События типа казанских любопытны тем, что обнажают безмерность идиотизма и порождают оторопь: а что будет с людьми, которые несут дикую чушь, когда это закончится? Как им переобуваться, как им оправдываться?..

5 33 6 88650 12.05
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3452032
«Процессы США»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3958 09.05
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

Анализ боеспособности стрелка Ильназа Галявиева Все это демонстрирует отточенный навык владения данным типом оружия. Как и в случае с «керченским стрелком», он должен был оказаться прекрасно подготовленным и невероятно опытным, что не находит подтверждения…

5 127 6 228391 12.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

Опять струсили психиатры Стоит добавить «немножко духовности», сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой — и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю…

5 124 6 210792 11.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9113509
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4906152

Сегодня в эфире