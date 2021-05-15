Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

С 25 мая, как сообщает оперативный штаб, перевозчики начнут совершать перелеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. В тоже время будет увеличено количество регулярных маршрутов в Южную Корею, Финляндию и Японию, а также расширено число российских городов, которые откроются для международных полетов – это, в частности, Омск, Сыктывкар, Челябинск, Магнитогорск и Улан-Удэ.

Таким образом ограничения на перелеты, введенные прошлой весной на фоне пандемии, постепенно продолжают отменять.