Жители Ростовской области, не делавшие прививки от коронавируса, рассказали об уведомлениях об успешной вакцинации

Соответствующие сообщения начали приходить на электронную почту от портала «Госуслуг» — пишет местное интернет-издание 161.ru – его сотрудница оказалась в числе тех, кто получила уведомление.

Власти объясняют это сбоем и утверждают, что ошибка не носила массовый характер, однако сайт «Ростов-на-Дону онлайн» со ссылкой на одного из терапевтов городской поликлиники пишет, что врачей заставляют вносить в реестр вакцинированных тех, кто не делал прививку. Утверждается, что в основном в список попадают пожилые люди, которые, скорее всего, не получат письма от «Госуслуг».