Сразу три украинских министра подали заявления об отставке

Ими стали глава министерства развития экономики Игорь Петрашко и министерства сельского хозяйства Владислав Криклий. Как написала в телеграм-канале депутат от правящей партии «Слуга народа» Юлия Гришина, вопросы их увольнения, скорее всего, вынесут на внеочередное голосование во вторник. Если первые двое уходят по собственному желанию, по крайней мере такова официальная версия, то отставки министра здравоохранения Максима Степанова потребовал премьер-министр Украины
2021-05-14T23:01:42+03:00
2021-05-14T23:01:42+03:00
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23:01, 14 мая 2021
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