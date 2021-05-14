В компании «Мегафон» сменился генеральный директор

Место Геворка Вермишяна займет экс-глава «Магнита» Хачатур Помбухчан. С начал этого года он работал исполнительным директором сотового оператора – об этом сообщается в пресс-релизе компании. В свою очередь действующий руководитель «Мегафона» войдет в состав совета директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов. Решение вынесут на рассмотрение совета и утвердят на общем собрании акционеров. Предполагается, что изменения вступят в силу в июле.
2021-05-14T22:32:12+03:00
2021-05-14T22:32:12+03:00
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22:32, 14 мая 2021
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