Состояние богатейших людей России, по оценкам британской прессы, превысило треть ВВП страны

Газета Financial Times пишет, что совокупные активы 120 долларовых миллиардеров достигли примерно 35% от этого показателя – это, как утверждает издание, максимальная доля среди всех стран мира. В тройку рейтинга входят миллиардеры Швеции и Индии – у них 30 и почти 20 процентов от ВВП стран соответственно, следом располагаются американские и французские предприниматели.

При этом аналитики поставили Россию на второе место по числу «плохих» миллиардеров, то есть тех, кто разбогател на неэкономичных и потенциально коррупционных секторах экономики. Впереди по этому показателю оказалась только Мексика.