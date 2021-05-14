Ученые призвали провести новое расследование о причинах возникновения коронавируса

Открытое письмо, подписанное специалистами из США, Канады, Великобритании и Швейцарии публикует журнал Science. Они считают, что теория случайной утечки из лаборатории по-прежнему заслуживает внимания, как и теория передачи вируса от животного к человеку. По мнению ученых, некоторые версии, изложенные в докладе Всемирной организации здравоохранения, не были должным образом рассмотрены.

В документе, который ВОЗ представила в конце марта, версия утечки из лаборатории в китайском городе Ухань называется маловероятной.