Сына экс-главы Мордовии отправили в СИЗО на два месяца

Как рассказал представитель регионального Следственного комитета Наталья Афансасьева, бывшему зампреду регионального правительства Алексею Меркушкину предъявлено обвинение в даче взятки. Наталья Афанасьева добавила, что по делу проходят еще два фигуранта. Оба также арестованы.

Отец подозреваемого Николай Меркушкин – бывший губернатор Мордовии и Самарской области. После отставки в 2017 году он был назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.