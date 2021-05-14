Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией

Рейсы в указанные страны начнут летать с 25 мая. Кроме того, как сообщает оперативный штаб, с этого же дня будет увеличено число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.
2021-05-14T22:04:14+03:00
2021-05-14T22:04:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:04, 14 мая 2021
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